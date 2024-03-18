Шмыгаль: Украина рассчитывает на переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на то, что европейские партнеры согласуют начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без дополнительных поправок, как предлагает Еврокомиссия, и это произойдет уже в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью Euractiv.
"Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского совета на их ближайшем заседании и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года", – сообщил Шмыгаль.
Он напомнил, что президент Европейского совета Шарль Мишель назвал 2030-й возможным годом расширения ЕС, однако Украина надеется, что это произойдет раньше.
По словам Шмыгаля, выполнение "домашнего задания" у Украины займет не более двух лет.
В ответ на вопрос о том, что заявка Украины может столкнуться с сопротивлением ряда государств-членов ЕС из-за больших расходов, Шмыгаль сказал: "Украина принесет в Евросоюз гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения".
- 28 февраля 2022 Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
- 14 декабря 2023 года ЕС принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении.
- 26 января 2024 года Зеленский сообщил о начале работы по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
- 21 февраля 2024 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.
- 4 марта Денис Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.