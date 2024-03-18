Шмыгаль: Украина рассчитывает на переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года

Украина ожидает утверждения следующих шагов по евроинтеграции на этой неделе, отметил премьер

Денис Шмигаль. (фото: прессслужба Кабмина).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на то, что европейские партнеры согласуют начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без дополнительных поправок, как предлагает Еврокомиссия, и это произойдет уже в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью Euractiv.

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"Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского совета на их ближайшем заседании и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года", – сообщил Шмыгаль.

Он напомнил, что президент Европейского совета Шарль Мишель назвал 2030-й возможным годом расширения ЕС, однако Украина надеется, что это произойдет раньше.

По словам Шмыгаля, выполнение "домашнего задания" у Украины займет не более двух лет.

В ответ на вопрос о том, что заявка Украины может столкнуться с сопротивлением ряда государств-членов ЕС из-за больших расходов, Шмыгаль сказал: "Украина принесет в Евросоюз гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения".