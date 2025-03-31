Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $1,6 млрд

Це найбільший на сьогодні пакет допомоги Збройним Силам України від Швеції

Пол Йонсон (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Швеція ухвалила рішення надати Україні новий пакет військової допомоги на 16 млрд крон, що еквівалентно $1,59 млрд. Про допомогу Києву оголосив під час брифінгу міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає агентство Reuters.

Зазначається, що це найбільший пакет допомоги від Стокгольма від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Найбільша частина пакета, понад $920 млн, складатиметься з обладнання, яке буде придбано в процесі, очолюваному Управлінням оборонного матеріального забезпечення Швеції. Інших деталей Йонсон не розкрив.

Згодом міністр уточнив у соціальній мережі X (колишній Twitter), що пакет передбачає, серед іншого, підтримку протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

В уряді Швеції раніше заявляли, що цього року країна збільшить фінансову підтримку України у відбитті російської агресії. Сума допомоги у 2025 році зросте з 25 млрд крон (еквівалентно $2,5 млрд) до 40 млрд крон ($4 млрд).

30 січня 2025 року уряд Швеції виділив Україні 18-й пакет військової допомоги на суму $1,2 млрд.

13 березня Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України на $294 млн.