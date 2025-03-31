Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на $1,6 млрд

Это самый большой на сегодня пакет помощи Вооруженным Силам Украины от Швеции

Пол Йонсон (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Швеция приняла решение предоставить Украине новый пакет военной помощи на 16 млрд крон, что эквивалентно $1,59 млрд. О помощи Киеву объявил на брифинге министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает агентство Reuters.

Отмечается, что это самый большой пакет помощи от Стокгольма с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Наибольшая часть пакета, свыше $920 млн, будет состоять из оборудования, приобретенного в процессе, возглавляемом Управлением оборонного материального обеспечения Швеции. Других деталей Йонсон не раскрыл.

Впоследствии министр уточнил в социальной сети X (бывший Twitter), что пакет предусматривает, в частности, поддержку противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

В правительстве Швеции ранее заявляли, что в текущем году страна увеличит финансовую поддержку Украины в отражении российской агрессии. Сумма помощи в 2025 году вырастет с 25 млрд крон (эквивалентно $2,5 млрд) до 40 млрд крон ($4 млрд).

30 января 2025 года правительство Швеции выделило Украине 18-й пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

13 марта Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины на $294 млн.