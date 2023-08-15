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Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн. Акцент на боєприпасах для ППО

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15.08.2023, 14:40
Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн. Акцент на боєприпасах для ППО - Фото
Пол Йонсон (Фото: ЕРА)

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон на пресконференції заявив, що його країна готує 13-й пакет військової допомоги Україні на майже $314 млн, у який увійдуть зокрема боєприпаси для систем протиповітряної оборони та бойових машин. Його цитують журналісти Reuters.

За даними журналістів, Стокгольм також надішле запасні частини для установок Archer.

Зазначається, що це "значно більша допомога", ніж минула, сума якої сягала 250 млн шведських крон тоді та 3,4 млрд крон зараз.

Більш детальної інформації щодо вмісту пакета допомоги від скандинавської країни наразі немає.

Вчора, 14 серпня, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. В основному туди увійшли додаткові боєприпаси. Детальний список озброєнь можна подивитися у новині LIGA.net.

Читайте також: Швеція навчатиме українських льотчиків на винищувачах Jas 39 Gripen

Мілана Головань
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війнапол йонсоншвеціявійськова допомога
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