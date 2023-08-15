Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн. Акцент на боєприпасах для ППО

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон на пресконференції заявив, що його країна готує 13-й пакет військової допомоги Україні на майже $314 млн, у який увійдуть зокрема боєприпаси для систем протиповітряної оборони та бойових машин. Його цитують журналісти Reuters.

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За даними журналістів, Стокгольм також надішле запасні частини для установок Archer.

Зазначається, що це "значно більша допомога", ніж минула, сума якої сягала 250 млн шведських крон тоді та 3,4 млрд крон зараз.

Більш детальної інформації щодо вмісту пакета допомоги від скандинавської країни наразі немає.

Вчора, 14 серпня, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн. В основному туди увійшли додаткові боєприпаси. Детальний список озброєнь можна подивитися у новині LIGA.net.

7 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео зі шведськими бойовими машинами піхоти CV-90 та заявив, що вони вже готові до бою в Україні.

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