Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн. Акцент на боеприпасах для ПВО

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции заявил, что его страна готовит 13-й пакет военной помощи Украине почти на $314 млн, в который войдут в частности боеприпасы для систем противовоздушной обороны и боевых машин. Его цитируют журналисты Reuters.

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По данным журналистов, Стокгольм также направит запасные части для установок Archer.

Отмечается, что это "значительно большая помощь", чем предыдущая, сумма которой достигала 250 млн шведских крон тогда и 3,4 млрд крон сейчас.

Более подробной информации о содержании пакета помощи от скандинавской страны пока нет.

Вчера 14 августа США объявили новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. В основном туда вошли дополнительные боеприпасы. Подробный список вооружений можно посмотреть в новости LIGA.net.

7 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты CV-90 и заявил, что они уже готовы к бою в Украине.

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