Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн. Акцент на боеприпасах для ПВО
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции заявил, что его страна готовит 13-й пакет военной помощи Украине почти на $314 млн, в который войдут в частности боеприпасы для систем противовоздушной обороны и боевых машин. Его цитируют журналисты Reuters.
По данным журналистов, Стокгольм также направит запасные части для установок Archer.
Отмечается, что это "значительно большая помощь", чем предыдущая, сумма которой достигала 250 млн шведских крон тогда и 3,4 млрд крон сейчас.
Более подробной информации о содержании пакета помощи от скандинавской страны пока нет.
Вчера 14 августа США объявили новый пакет военной помощи Украине на $200 млн. В основном туда вошли дополнительные боеприпасы. Подробный список вооружений можно посмотреть в новости LIGA.net.
- 7 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со шведскими боевыми машинами пехоты CV-90 и заявил, что они уже готовы к бою в Украине.
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