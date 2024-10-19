Сі Цзіньпін наказав ракетним військам Китаю посилити "стримувальний і бойовий потенціал"
Сі Цзіньпін та китайські військові (Фото: CCTV)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін цього тижня відвідав сили Ракетного корпусу Національно-визвольної армії КНР, доручивши їм "підвищити боєздатність". Його цитує державний телеканал CCTV.

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Китайський лідер під час інспекції ракетних військ наголосив на необхідності посилення їх "бойових можливостей та стримування, і рішуче виконувати завдання, покладені на них партією і народом".

Він підкреслив важливість дотримання політичних вказівок та закликав до наполегливої роботи для підвищення ефективності стратегічних ракетних сил.

Також Сі зазначив, що армія повинна бути готовою до сучасних загроз, зміцнювати військовий вишкіл та адаптуватися до нових методів ведення війни.

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