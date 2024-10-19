Сі Цзіньпін наказав ракетним військам Китаю посилити "стримувальний і бойовий потенціал"

Китайський лідер підкреслив, що армія має бути готова до сучасних викликів, посилювати підготовку та адаптуватися до нових способів ведення війни

Сі Цзіньпін та китайські військові (Фото: CCTV)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін цього тижня відвідав сили Ракетного корпусу Національно-визвольної армії КНР, доручивши їм "підвищити боєздатність". Його цитує державний телеканал CCTV.

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Китайський лідер під час інспекції ракетних військ наголосив на необхідності посилення їх "бойових можливостей та стримування, і рішуче виконувати завдання, покладені на них партією і народом".

Він підкреслив важливість дотримання політичних вказівок та закликав до наполегливої роботи для підвищення ефективності стратегічних ракетних сил.

Також Сі зазначив, що армія повинна бути готовою до сучасних загроз, зміцнювати військовий вишкіл та адаптуватися до нових методів ведення війни.

7 жовтня 2024 року Reuters повідомляло, що Китай готується розпочати навчання біля Тайваню після виступу глави держави.

Вже 14 жовтня армія КНР розгорнула в морі авіацію та кораблі як "суворе попередження".

Попередні навчання Китай проводив у травні невдовзі після інавгурації Лая Цінде, вони були названі "Joint Sword – 2024 А". У США та інших країнах тоді висловили своє занепокоєння.