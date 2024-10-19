Си Цзиньпин приказал ракетным войскам Китая усилить "сдерживающий и боевой потенциал"
Лидер Китая Си Цзиньпин на этой неделе посетил силы Ракетного корпуса Национально-освободительной армии КНР, поручив им "повысить боеспособность". Его цитирует государственный телеканал CCTV.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Китайский лидер во время инспекции ракетных войск отметил необходимость усиления их "боевых возможностей и сдерживания, и решительно выполнять задачи, возложенные на них партией и народом".
Он подчеркнул важность соблюдения политических указаний и призвал к упорной работе по повышению эффективности стратегических ракетных сил.
Также Си отметил, что армия должна быть готова к современным угрозам, укреплять военную обучение и адаптироваться к новым методам ведения войны.
- 7 октября 2024 года Reuters сообщало, что Китай готовится начать обучение у Тайваня после выступления главы государства.
- Уже 14 октября армия КНР развернула в море авиацию и корабли как "строгое предупреждение".
- Предыдущие учения Китай проводил в мае вскоре после инаугурации Лая Циндэ, они были названы "Joint Sword – 2024 А". В США и других странах тогда выразили свою обеспокоенность.