Генштаб: Сили оборони мали успіх на напрямку південніше Урожайного – карта

Сили оборони України мали успіх на напрямку південніше Урожайного. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Спікер ЗСУ зазначив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противниками, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямах Сили оборони продовжують наступальні дії на південь від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, використовує резерви.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та північному фланзі Бахмутського напрямку.

Ворог вів безуспішні наступальні дії у районах Синьківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають тяжкі бої.

16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

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