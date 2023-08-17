Генштаб: Силы обороны имели успех на направлении южнее Урожайного – карта

Силы обороны Украины имели успех на направлении южнее Урожайного. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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Спикер ВСУ отметил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлений Силы обороны продолжают наступательные действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, проводит перемещение подразделений и войск, использует резервы.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направления.

Враг вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Тут продолжаются тяжелые бои.

16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.

Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.

Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.

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