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Генштаб: Силы обороны имели успех на направлении южнее Урожайного – карта

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 08:36
Генштаб: Силы обороны имели успех на направлении южнее Урожайного – карта - Фото
Андрей Ковалев (Скриншот видео)

Силы обороны Украины имели успех на направлении южнее Урожайного. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Спикер ВСУ отметил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Генштаб: Силы обороны имели успех на направлении южнее Урожайного – карта

На Бахмутском направлений Силы обороны продолжают наступательные действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, проводит перемещение подразделений и войск, использует резервы.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и северном фланге Бахмутского направления.

Враг вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Тут продолжаются тяжелые бои.

  • 16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
  • Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.
  • Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.

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Наталья Медведева
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войнагенштабАндрей КовалевУрожайное
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