Сили оборони просунулися в районі Роботине на сотні метрів – ЗСУ

Сили оборони під час наступу просунулися на сотні метрів у районі Роботине, є просування й на Бердянському напрямку. Про це заявив заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія зі стратегічних комунікацій, полковник Сергій Кузьмін в етері телемарафону.

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"Наші війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботино... Там є певне просування – сотні метрів", – сказав Кузьмін.

За його словами, продовжуються наступальні дії й на Бердянському напрямі, там теж є просування.

"Ми вже зайшли на першу лінію оборони окупантів... Вона дуже складна, але наші військові її продавлюють. Ми рухаємося вперед, і цей рух уповільнений саме мінними загородженнями та нестачею в нас авіації", – додав Кузьмін.

На сході українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики, а командувач напрямком Олександр Сирський регулярно працює на передовій.

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