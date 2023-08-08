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Сили оборони просунулися в районі Роботине на сотні метрів – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 18:20
Сили оборони просунулися в районі Роботине на сотні метрів – ЗСУ - Фото
Сергій Кузьмін (Скриншот відео)

Сили оборони під час наступу просунулися на сотні метрів у районі Роботине, є просування й на Бердянському напрямку. Про це заявив заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія зі стратегічних комунікацій, полковник Сергій Кузьмін в етері телемарафону.

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"Наші війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботино... Там є певне просування – сотні метрів", – сказав Кузьмін.

За його словами, продовжуються наступальні дії й на Бердянському напрямі, там теж є просування.

"Ми вже зайшли на першу лінію оборони окупантів... Вона дуже складна, але наші військові її продавлюють. Ми рухаємося вперед, і цей рух уповільнений саме мінними загородженнями та нестачею в нас авіації", – додав Кузьмін.

Сили оборони просунулися в районі Роботине на сотні метрів – ЗСУ

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Наталія Медведєва
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війнасергій кузьмін
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