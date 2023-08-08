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Силы обороны продвинулись в районе Роботине на сотни метров – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 18:20
Силы обороны продвинулись в районе Роботине на сотни метров – ВСУ - Фото
Сергей Кузьмин (Скриншот видео)

Силы обороны в ходе наступления продвинулись на сотни метров в районе Роботине, есть продвижение и на Бердянском направлении. Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям, полковник Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

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"Наши войска на Мелитопольском направлении продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Роботино... Там есть определенное продвижение – сотни метров", – сказал Кузьмин.

По его словам, продолжаются наступательные действия и на Бердянском направлении, там тоже есть продвижение.

"Мы уже зашли на первую линии обороны оккупантов... Она очень сложная, но наши военные ее продавливают. Мы движемся вперед, и это движение замедлено именно минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", – добавил Кузьмин.

Силы обороны продвинулись в районе Роботине на сотни метров – ВСУ

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Наталья Медведева
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войнаСергей Кузьмин
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