Силы обороны продвинулись в районе Роботине на сотни метров – ВСУ

Силы обороны в ходе наступления продвинулись на сотни метров в районе Роботине, есть продвижение и на Бердянском направлении. Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям, полковник Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

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"Наши войска на Мелитопольском направлении продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Роботино... Там есть определенное продвижение – сотни метров", – сказал Кузьмин.

По его словам, продолжаются наступательные действия и на Бердянском направлении, там тоже есть продвижение.

"Мы уже зашли на первую линии обороны оккупантов... Она очень сложная, но наши военные ее продавливают. Мы движемся вперед, и это движение замедлено именно минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", – добавил Кузьмин.

На востоке украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики, а командующий направлением Александр Сырский регулярно работает на передовой.

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