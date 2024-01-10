Сім головних новин України та світу на 19:00 10 січня

Володимир Зеленський та Гітанас Науседа (Фото: ОП)

1. Зеленський прибув з візитом до Вільнюса. Вже зустрівся з президентом Науседою – фото. Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса, де провів низку переговорів з представниками литовської влади та ЗМІ (детальніше).

2. NASA відклало першу пілотовану місію Artemis на Місяць. Не встигає розв'язати проблеми. NASA відклало пілотовану місію Artemis на Місяць до 2025 року на вересень 2026-го, екіпаж з чотирьох членів мав зробити оберт навколо Місяця без посадки (детальніше).

2. Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію завтра, 11 січня – Арахамія. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія оголосив у Верховній Раді, що нардепи у першому читанні мають розглянути законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету у четвер, 11 січня (детальніше).

3. Президент Литви оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 млн євро. Президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції з українським колегою Зеленським оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро (детальніше).

4. Інфляція в Україні за рік сповільнилася у п'ять разів – до 5,1%. Інфляція в Україні у 2023 році сповільнилась у п'ять разів у порівнянні з попереднім роком і становила 5,1%. За оцінками Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в грудні, порівнюючи із листопадом, становила 0,7%, а за рік у цілому – 5,1% (у 2022-му було 26,6%) (детальніше).

5. Україна визнала мережу ресторанів Subway спонсором війни. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську мережу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Після початку повномасштабного вторгнення російські юристи з Nevsky IP LAW на замовлення компанії проаналізували договори та санкційне законодавство Росії, знайшовши юридичні механізми, щоб легально продовжувати збір роялті з російських франчайзі (детальніше).

6. Польща запропонувала ввести квоти на "чутливі" товари з України. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський написав у листі до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, що ринки держав – членів ЄС потрібно захистити від подальшого зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України. Одним із таких рішень може бути запровадження квот на "найбільш чутливі товари" (детальніше).

7. Зеленський: Всім зараз небезпечно залишатися тихими. Дня "після України" не буде. Президент Зеленський вважає, що зараз всім країнам небезпечно залишатися осторонь від допомоги Україні, адже "коли всі допомагають одному – свобода кожного виграє" (детальніше).

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