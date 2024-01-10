Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 января

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (Фото: ОП)

1. Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс. Уже встретился с президентом Науседой – фото. Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс, где провел ряд переговоров с представителями литовских властей и СМИ (подробнее).

2. NASA отложило первую пилотируемую миссию Artemis на Луну. Не успевает решить проблемы. NASA отложило пилотируемую миссию Artemis на Луну до 2025 года на сентябрь 2026-го, экипаж из четырех членов должен был совершить оборот вокруг Луны без посадки (подробнее).

2. Рада рассмотрит законопроект о мобилизации завтра, 11 января – Арахамия. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объявил в Верховной Раде, что нардепы в первом чтении должны рассмотреть законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета в четверг, 11 января (подробнее).

3. Президент Литвы объявил о пакете долгосрочной помощи Украине в 200 млн евро. Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с украинским коллегой Зеленским объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью в 200 млн евро (подробнее).

4. Инфляция в Украине за год замедлилась в пять раз – до 5,1%. Инфляция в Украине в 2023 году замедлилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом и составила 5,1%. По оценкам Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,7%, а за год в целом – 5,1% (в 2022-м было 26,6%) (подробнее).

5. Украина признала сеть ресторанов Subway спонсором войны. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. После начала полномасштабного вторжения российские юристы из Nevsky IP LAW по заказу компании проанализировали договоры и санкционное законодательство России, найдя юридические механизмы, чтобы легально продолжать сбор роялти с российских франчайзи (подробнее).

6. Польша предложила ввести квоты на "чувствительные" товары из Украины. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал в письме еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису, что рынки государств – членов ЕС нужно защитить от дальнейшего роста импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Одним из таких решений может быть введение квот на "наиболее чувствительные товары" (подробнее).

7. Зеленский: Всем сейчас опасно оставаться тихими. Дня "после Украины" не будет. Президент Зеленский считает, что сейчас всем странам опасно оставаться в стороне от помощи Украине, ведь "когда все помогают одному – свобода каждого выигрывает" (подробнее).

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