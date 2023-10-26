Сім головних новин України та світу на 19:00 26 жовтня

1. ГУР: Партизани знищили авто з ФСБ-шниками в окупованому Бердянську. Вдала операція сталася 23 жовтня 2023 року, шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників ФСБ (детальніше).

2. Коломойський відмовився від управління корпоративними правами 1+1 media. Заарештований бізнесмен Ігор Коломойський віддав корпоративні права в 1+1 media на п'ять років в управління трудовому колективу (детальніше).

3. У військкома Рівненщини знайшли величезні будинки у Карпатах, будував готель у Буковелі: фото. У начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування (військкомату) знайшли нерухомість на 46,6 млн грн — він отримав підозру (детальніше).

4. ДБР: Обшуки у в.о. мера Чернігова проводяться за його відпусткою, пости у соцмережах ні до чого. Держбюро розслідувань проводить обшуки у Чернігівській міській раді та вдома у виконувача обов'язків мера Олександра Ломака через його закордонне відрядження (детальніше).

5. Україна зупинила рух суден новим зерновим коридором: не погоджують військові. Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків (детальніше).

6. Зеленський зібрав військовий кабінет. Заслухав Залужного, Буданова, Умєрова, Малюка й інших. Президент Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет, де заслухав доповіді очільників Міноборони, української розвідки, Служби безпеки України та командувачів української армії (детальніше).

7. Зеленський підписав євроінтеграційний закон про довічний фінмоніторинг чиновників. Законопроєкт №9269-д про фінмоніторинг чиновників — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року (детальніше).

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