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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 октября - Фото
Игорь Коломойский (Фото: Depositphotos)

1. ГУР: Партизаны уничтожили авто с ФСБшниками в оккупированном Бердянске. Удачная операция произошла 23 октября 2023 года, путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей ФСБ (подробнее).

2. Коломойский отказался от управления корпоративными правами 1+1 media. Арестованный бизнесмен Игорь Коломойский отдал корпоративные права в 1+1 media на пять лет в управление трудовому коллективу (подробнее).

3. У военкома Ровенской области нашли огромные дома в Карпатах, строил отель в Буковеле: фото. У начальника Ровенского областного территориального центра комплектования (военкомата) нашли недвижимость на 46,6 млн грн – он получил подозрение (подробнее).

4. ГБР: Обыски у и.о. мэра Чернигова проводятся по его отпуску, посты в соцсетях ни при чем. Госбюро расследований проводит обыски в Черниговском городском совете и дома у исполняющего обязанности мэра Александра Ломако из-за его заграничной командировки (подробнее).

5. Украина остановила движение судов по новому зерновому коридору: не согласовывают военные. Украина приостановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы со стороны российских военных самолетов (подробнее).

6. Зеленский собрал военный кабинет. Заслушал Залужного, Буданова, Умерова, Малюка и других. Президент Владимир Зеленский собрал военный кабинет, где заслушал доклады руководителей Минобороны, украинской разведки, Службы безопасности Украины и командующих украинской армией (подробнее).

7. Зеленский подписал евроинтеграционный закон о пожизненном финмониторинге чиновников. Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года (подробнее).

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