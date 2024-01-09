Сім головних новин України та світу на 19:00 9 січня

Українцям знову відключатимуть світло за борги, на Дубінського чекає суд, реакція Міноборони на скандал із львівським бізнесменом Гринкевичем

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1. Підроблення документів для виїзду за кордон. Судитимуть нардепа Дубінського – ДБР. Державне бюро розслідувань заявило, що нардеп, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, постане перед судом. Співрозмовник LIGA.net у силових структурах підтвердив, що йдеться про Олександра Дубінського (детальніше).

2. Збитки у $10 трлн або блокада: Bloomberg змоделював сценарії ймовірного вторгнення КНР у Тайвань. Видання Bloomberg змоделювало наслідки ймовірного вторгнення Національно-визвольної армії Китаю у Тайвань. За підрахунками видання, воно обійдеться світовій економіці у $10 трлн, що відповідає приблизно 10% світового ВВП і затьмарює удар від війни Росії проти України, пандемії COVID та світової фінансової кризи (детальніше).

3. У Міноборони залишився тільки один договір із затриманим за хабар львівським бізнесменом. У Міноборони залишився тільки один чинний контракт з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевичів. Він діє з 1 січня до 1 квітня і передбачає постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях (детальніше).

4. Зеленський зібрав важливу Ставку: розбирали витрати дронів і снарядів на фронті. Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він назвав цю Ставку "важливою" і наголосив, що в ній очно брали участь командувачі основних напрямків та операцій (детальніше).

5. Держава почала масово оскаржувати ліцензії на надра, видані у 2016-2020 роках. Органи прокуратури почали масово оскаржувати спеціальні дозволи на користування надрами, надані у 2016-2020 роках за результатами апробації запасів корисних копалин (детальніше).

6. "Треба гроші на ремонт енергооб'єктів": українцям знову відключатимуть світло за борги. Кабінет міністрів скасував заборону на відключення світла та нарахування пені за борги за комунальні послуги. Виняток зроблять лише для жителів територій, де ведуться активні бойові дії. Про це йдеться у постанові уряду (детальніше).

7. 1000 рішень: суд в Одеській області за хабарі виводив ухилянтів з-під мобілізації – СБУ. Як заявили в СБУ, у Білгороді-Дністровському міськрайонному суді Одеської області за хабар у $3500 можна було "купити" рішення, яке дозволяло військовозобов'язаним уникнути мобілізації та виїхати за кордон (детальніше).

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