Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января

Украинцам снова будут отключать свет за долги, Дубинского ждет суд, реакция Минобороны на скандал со львовским бизнесменом Гринкевичем

Фото: Укрэнерго

1. Подделка документов для выезда за границу. Будут судить нардепа Дубинского – ГБР. Государственное бюро расследований заявило, что нардеп, подозреваемый в служебном подлоге документов для выезда за границу, предстанет перед судом. Собеседник LIGA.net в силовых структурах подтвердил, что речь идет об Александре Дубинском (подробнее).

2. Ущерб в $10 трлн или блокада: Bloomberg смоделировал сценарии вероятного вторжения КНР в Тайвань. Издание Bloomberg смоделировало последствия вероятного вторжения Национально-освободительной армии Китая в Тайвань. По подсчетам издания, оно обойдется мировой экономике в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП и затмевает удар от войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса (подробнее).

3. У Минобороны остался только один договор с задержанным за взятку львовским бизнесменом. У Минобороны остался только один действующий контракт с фирмами, аффилированными с семьей Гринкевичей. Он действует с 1 января по 1 апреля и предусматривает поставки питания военным в Николаевской и Херсонской областях (подробнее).

4. Зеленский собрал важную Ставку: разбирали расход дронов и снарядов на фронте. Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он назвал эту Ставку "важной" и подчеркнул, что в ней очно участвовали командующие основными направлениями и операциями (подробнее).

5. Государство начало массово обжаловать лицензии на недра, выданные в 2016-2020 годах. Органы прокуратуры начали массово обжаловать специальные разрешения на пользование недрами, предоставленные в 2016-2020 годах по результатам апробации запасов полезных ископаемых (подробнее).

6. "Нужны деньги на ремонт энергообъектов": украинцам снова будут отключать свет за долги. Кабинет министров отменил запрет на отключение света и начисление пени за долги за коммунальные услуги. Исключение будет сделано только для жителей территорий, где ведутся активные боевые действия. Об этом говорится в постановлении правительства (подробнее).

7. 1000 решений: суд в Одесской области за взятки выводил уклонистов из-под мобилизации – СБУ. Как заявили в СБУ, в Белгороде-Днестровском горрайонном суде Одесской области за взятку в $3500 можно было "купить" решение, позволяющее военнообязанным избежать мобилизации и уехать за границу (подробнее).

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