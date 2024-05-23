Сім головних новин України та світу на 21:00 23 травня

Ліквідація наслідків російського удару по Харківщині (Фото: ДСНС)

1. РФ 15 ракетами вдарила по Харкову й Люботину: влучила у друкарню, є вбиті – фото, відео. Зранку 23 травня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову, внаслідок чого, попередньо, загинула людина, поранення отримали ще шестеро осіб. Про це повідомили представники місцевої влади (детальніше).

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2. Сирський: Після перших незначних успіхів РФ повністю завʼязла у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" під час наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Про це він повідомив, звітуючи про роботу в частинах східного фронту (детальніше).

3. Розвідка атакувала Татарстан: дрони долетіли до ВПК у Казані та Нижньокамську – джерело. В республіці Татарстан триває операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об’єктів російського оборонно-промислового комплексу за допомогою безпілотників. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці (детальніше).

4. Forbes: Мінфін готує законопроєкт про підвищення військового збору і ПДВ. Міністерство фінансів готує законопроєкт про підвищення військового збору та податку на додану вартість, стверджує Forbes із посиланням на чотирьох депутатів із фінансово-економічного блоку Ради та джерело у Кабміні (детальніше).

5. Рада проголосувала за нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник. Верховна Рада на засідання 23 травня призначила суддею Конституційного Суду Сергія Різника. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк (детальніше).

6. Бійці 110 ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 – відео. Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка заявили, що збили штурмовик Су-25 окупантів. Військові опублікували відповідне відео на сторінці бригади у Facebook (детальніше).

7. Розрив зростає: в бюджеті України не вистачає $5 млрд на зброю – Марченко. У держбюджеті утворився розрив на суму $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Громадському радіо (детальніше).

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