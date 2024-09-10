Сім головних новин України та світу на 22:00 10 вересня
- Росію масовано атакують дрони: під ударом об'єкти енергетики та аеродроми – відео. В ніч проти 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та аеродроми (детальніше).
- США ввели нові санкції проти Ірану через передання балістичних ракет Росії. Міністерство фінансів США оголосило нові санкції проти Ірану у зв'язку з військовою підтримкою Росії, що триває, зокрема з нещодавнім переданням балістичних ракет для агресивної війни проти України (детальніше).
- Байден обговорить зі Стармером дозвіл ЗСУ на далекобійні удари по Росії. У п’ятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це на спільному з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі брифінгу повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен (детальніше).
- Україна подвоїла обсяг виробництва зброї у 2024 році – Шмигаль. Україна за вісім місяців 2024 року вдвічі збільшила виробництво зброї порівняно з минулим роком, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, продовжує зростати виробництво дронів (детальніше).
- Отрута з Росії: замор риби у Сеймі та Десні сягнув 30 тонн. Як повідомили LIGA.net у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, наразі ведеться комплексне спостереження за станом води в Десні. "Забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі Шестовиці спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення дрібної риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче за течією– ознаки забруднення не зафіксовані", – повідомили в Міндовкілля (детальніше).
- "Велике досягнення". Угорщині вдалося розблокувати транзит нафти Лукойлу через Україну. Угорська енергетична компанія MOL уклала угоди для безперебійного постачання сировини трубопроводом "Дружба", що проходить через територію України. Відповідна заява компанії опублікована на сайті Будапештської фондової біржі (детальніше).
- Побиття військового у Смілі: оголошено підозру – джерело підтвердило ім'я розшукуваного. Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, котрий побив військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області, написав Офіс генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net з правоохоронного сектора підтвердив, що підозрюваний – Вадим Долотенко (детальніше).
Читайте також головні тексти дня:
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Хто може купити Білгород-Дністровський порт
Битва форматів: "Книгарня "Є" відкриває нестандартні магазини
"Каос" від Netflix: як світовий стримінг переосмислює давні міфи на новий лад