Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 10 сентября
- Россию массированно атакуют дроны: под ударом объекты энергетики и аэродромы – видео. В ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом находились объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы (подробнее).
- США ввели новые санкции против Ирана из–за передачи баллистических ракет России. Министерство финансов США объявило новые санкции против Ирана в связи с продолжающейся военной поддержкой России, в том числе с недавней передачей баллистических ракет для агрессивной войны против Украины (подробнее).
- Байден обсудит со Стармером разрешение ВСУ на дальнобойные удары по России. В пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом на совместном с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми брифинге сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен (подробнее).
- Украина удвоила объем производства оружия в 2024 году – Шмыгаль. Украина за восемь месяцев 2024 года вдвое увеличила производство оружия по сравнению с прошлым годом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, продолжает расти производство дронов (подробнее).
- Яд из России: замор рыбы в Сейме и Десне достиг 30 тонн. Как сообщили LIGA.net в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, сейчас ведется комплексное наблюдение за состоянием воды в Десне. "Загрязнение фиксируется точечно и не носит однородного характера. В районе Шестовицы наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом, единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению – признаки загрязнения не зафиксированы", – сообщили в Минсреды.
- "Большое достижение". Венгрии удалось разблокировать транзит нефти ЛУКОЙЛа через Украину. Венгерская энергетическая компания MOL заключила соглашения по бесперебойной поставке сырья по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины. Соответствующее заявление компании опубликовано на сайте Будапештской фондовой биржи (подробнее).
- Избиение военного в Смеле: объявлено подозрение – источник подтвердил имя разыскиваемого. Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, избившему военнослужащего в городе Смела Черкасской области, написал Офис генерального прокурора. Собеседник LIGA.net из правоохранительного сектора подтвердил, что подозреваемый – Вадим Долотенко (подробнее).
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