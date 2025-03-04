Сім головних новин України та світу на 22:00 4 березня
Дональд Трамп (Фото: EPA JIM LO SCALZO)
  1. Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – американські медіа. Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляють Bloomberg, The Wall Street Journal і CNN.
  2. Зеленський: Зустріч у США пішла не за планом. Хочемо миру і готові підписати угоду про копалини. Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту за допомогу Україні та підкреслив, що наша країна не бажає нескінченної війни.
  3. Fox News: У Конгресі Трамп представить план із закінчення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп має ввечері 4 березня подати до Конгресу свої плани щодо країни під назвою "Відродження американської мрії". Промова торкнеться, зокрема, і війни Росії проти України, повідомили Fox News Digital анонімні чиновники з Білого дому.
  4. Bloomberg: Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном. Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа спілкуватися з Іраном, включно з питаннями ядерної програми та підтримки нею регіональних антиамериканських сил. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
  5. ЄС ставить на паузу новий план допомоги Україні на 20 млрд євро через Угорщину – Politico. Європейський Союз тимчасово зупинив розробку нового плану військової допомоги Україні на 20 млрд євро, оскільки Угорщина заблокувала його включення до порядку денного саміту. Про це повідомляє Politico.
  6. Трамп почав торгову війну проти Канади, Мексики й Китаю. Вони вводять контрзаходи. Як вказує Bloomberg, мита на імпорт з Канади та Мексики встановлені на єдиному рівні 25% (крім канадських енергоносіїв, які обкладаються митом у розмірі 10%), а мита на китайський імпорт збільшились удвічі до 20%.
  7. Нафта подешевшала до $70 через рішення Трампа щодо тарифів, допомоги Україні та позиції ОПЕК+. Ціна нафти Brent впала на 2% до $70,2 за барель через рішення президента США Дональда Трампа запровадити імпортні тарифи проти Мексики, Канади, Китаю, зупинити військову допомогу Україні та наміри ОПЕК+ збільшити видобуток у квітні. Про це повідомляє агентство Reuters.

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