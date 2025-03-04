Сім головних новин України та світу на 22:00 4 березня
- Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – американські медіа. Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляють Bloomberg, The Wall Street Journal і CNN.
- Зеленський: Зустріч у США пішла не за планом. Хочемо миру і готові підписати угоду про копалини. Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту за допомогу Україні та підкреслив, що наша країна не бажає нескінченної війни.
- Fox News: У Конгресі Трамп представить план із закінчення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп має ввечері 4 березня подати до Конгресу свої плани щодо країни під назвою "Відродження американської мрії". Промова торкнеться, зокрема, і війни Росії проти України, повідомили Fox News Digital анонімні чиновники з Білого дому.
- Bloomberg: Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном. Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа спілкуватися з Іраном, включно з питаннями ядерної програми та підтримки нею регіональних антиамериканських сил. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
- ЄС ставить на паузу новий план допомоги Україні на 20 млрд євро через Угорщину – Politico. Європейський Союз тимчасово зупинив розробку нового плану військової допомоги Україні на 20 млрд євро, оскільки Угорщина заблокувала його включення до порядку денного саміту. Про це повідомляє Politico.
- Трамп почав торгову війну проти Канади, Мексики й Китаю. Вони вводять контрзаходи. Як вказує Bloomberg, мита на імпорт з Канади та Мексики встановлені на єдиному рівні 25% (крім канадських енергоносіїв, які обкладаються митом у розмірі 10%), а мита на китайський імпорт збільшились удвічі до 20%.
- Нафта подешевшала до $70 через рішення Трампа щодо тарифів, допомоги Україні та позиції ОПЕК+. Ціна нафти Brent впала на 2% до $70,2 за барель через рішення президента США Дональда Трампа запровадити імпортні тарифи проти Мексики, Канади, Китаю, зупинити військову допомогу Україні та наміри ОПЕК+ збільшити видобуток у квітні. Про це повідомляє агентство Reuters.
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