Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 4 марта
- Трамп приостановил всю военную помощь Украине – американские медиа. Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщают Bloomberg, The Wall Street Journal и CNN.
- Зеленский: Встреча в США пошла не по плану. Хотим мира и готовы подписать соглашение об ископаемых. Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете прошла не так, как планировалось. Он поблагодарил США и лично президента за помощь Украине и подчеркнул, что наша страна не желает бесконечной войны.
- Fox News: В Конгрессе Трамп представит план по окончании войны в Украине. Президент США Дональд Трамп должен вечером 4 марта представить в Конгресс свои планы по стране под названием "Возрождение американской мечты". Речь коснется, в частности, и войны России против Украины, сообщили Fox News Digital анонимные чиновники из Белого дома.
- Bloomberg: Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном. Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа общаться с Ираном, включая вопросы ядерной программы и поддержку ею региональных антиамериканских сил. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.
- ЕС ставит на паузу новый план помощи Украине на 20 млрд евро через Венгрию – Politico. Европейский Союз временно приостановил разработку нового плана военной помощи Украине на 20 млрд евро, поскольку Венгрия заблокировала его включение в повестку дня саммита. Об этом сообщает Politico.
- Трамп начал торговую войну против Канады, Мексики и Китая. Они вводят контрмеры. Как указывает Bloomberg, пошлины на импорт из Канады и Мексики установлены на едином уровне 25% (кроме канадских энергоносителей, облагаемых пошлиной в размере 10%), а пошлины на китайский импорт увеличились вдвое до 20%.
- Нефть подешевела до $70 из-за решения Трампа по тарифам, помощи Украине и позиции ОПЕК+. Цена нефти Brent упала на 2% до $70,2 за баррель из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные тарифы против Мексики, Канады, Китая, остановить военную помощь Украине и намерения ОПЕК+ увеличить добычу в апреле. Об этом сообщает агентство Reuters.
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