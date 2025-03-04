Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 4 марта
Дональд Трамп (Фото: EPA JIM LO SCALZO)
  1. Трамп приостановил всю военную помощь Украине – американские медиа. Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщают Bloomberg, The Wall Street Journal и CNN.
  2. Зеленский: Встреча в США пошла не по плану. Хотим мира и готовы подписать соглашение об ископаемых. Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете прошла не так, как планировалось. Он поблагодарил США и лично президента за помощь Украине и подчеркнул, что наша страна не желает бесконечной войны.
  3. Fox News: В Конгрессе Трамп представит план по окончании войны в Украине. Президент США Дональд Трамп должен вечером 4 марта представить в Конгресс свои планы по стране под названием "Возрождение американской мечты". Речь коснется, в частности, и войны России против Украины, сообщили Fox News Digital анонимные чиновники из Белого дома.
  4. Bloomberg: Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном. Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа общаться с Ираном, включая вопросы ядерной программы и поддержку ею региональных антиамериканских сил. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.
  5. ЕС ставит на паузу новый план помощи Украине на 20 млрд евро через Венгрию – Politico. Европейский Союз временно приостановил разработку нового плана военной помощи Украине на 20 млрд евро, поскольку Венгрия заблокировала его включение в повестку дня саммита. Об этом сообщает Politico.
  6. Трамп начал торговую войну против Канады, Мексики и Китая. Они вводят контрмеры. Как указывает Bloomberg, пошлины на импорт из Канады и Мексики установлены на едином уровне 25% (кроме канадских энергоносителей, облагаемых пошлиной в размере 10%), а пошлины на китайский импорт увеличились вдвое до 20%.
  7. Нефть подешевела до $70 из-за решения Трампа по тарифам, помощи Украине и позиции ОПЕК+. Цена нефти Brent упала на 2% до $70,2 за баррель из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные тарифы против Мексики, Канады, Китая, остановить военную помощь Украине и намерения ОПЕК+ увеличить добычу в апреле. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также тексты дня:

В Украине появляется новая элита. Кто эти люди

"Оскар-2025": золото, серебро и откровенные силуэты — какие образы покорили красную дорожку

От какой помощи США мы действительно зависимы и какой выход

Логика "мирного плана" Трампа – давить на более слабого

Чекап после 40: как не тратить лишнего и сохранить здоровье

Трамп и Сталин: параллели политического культа в США

Revolut в Украине. Как пользоваться и чего не стоит делать

Препараты для похудения не просто уменьшают талию. Они меняют экономику

Послевоенное восстановление дает шанс изменить, наконец, наши города. Что позаимствовать у европейцев

Украинские зарплаты достигли исторических максимумов. Продолжится ли тренд в этом году и почему

Настоящий разум Путина, Тревога на Уолл-стрит, Жизнь в Гренландии. Лучшие истории мира

Победители "Оскара-2025": новые рекорды премии и получившие главные награды

Каковы позитивные последствия для Украины и Европы после скандала в Овальном кабинете

Перспективы Украины после саммита в Лондоне: ключевые выводы

главное за день