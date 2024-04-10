"Схеми" показали наслідки удару по авіазаводу у Воронезькій області – фото

Російський військовий об’єкт був атакований дронами в ніч проти 9 квітня

Авіазавод у Борисоглєбську (Фото: російські ЗМІ)

Внаслідок удару дронів по авіаційному заводу в місті Борисоглібськ Воронезької області Росії пошкодження отримала одна будівля. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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У матеріалі йдеться, що на авіазаводі в Борисоглібську ремонтують ракети, які РФ запускає по українській території з винищувачів та бойових гелікоптерів.

У ніч проти 9 квітня об’єкт, розташований за 300 км від українського кордону, був атакований безпілотниками. Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження однієї зі споруд заводу. Внаслідок удару у будівлі обвалився дах.

9 квітня Міністерство оборони РФ заявило про нібито "відбиття атаки безпілотників" по Борисоглібську. Натомість співрозмовник LIGA.net у Силах оборони України заявив, що цілі уражено, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ обвалилося виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня скоротили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Того ж дня безпілотники ГУР вдарили по заводу, який виробляє "шахеди". Підприємство розташоване у місті Єлабуга в Татарстані.

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