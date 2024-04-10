"Схемы" показали последствия удара по авиазаводу в Воронежской области – фото

Российский военный объект был атакован дронами в ночь на 9 апреля

Авиазавод в Борисоглебске (Фото: российские СМИ)

В результате удара дронов по авиационному заводу в городе Борисоглебск Воронежской области России повреждение получило одно здание. Спутниковые снимки последствий атаки обнародовал проект Радио Свобода "Схемы".

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В материале говорится, что на авиазаводе в Борисоглебске ремонтируют ракеты, которые РФ запускает по украинской территории с истребителей и боевых вертолетов.

В ночь на 9 апреля объект, расположенный в 300 км от украинской границы, был атакован беспилотниками. Спутник Planet Labs зафиксировал повреждение одного из зданий завода. В результате удара в здании обрушилась крыша.

9 апреля Министерство обороны РФ заявило о якобы "отражении атаки беспилотников" по Борисоглебску. Собеседник LIGA.net в Силах обороны Украины заявил, что цели поражены, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ обрушилось производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта сократили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

В тот же день беспилотники ГУР ударили по заводу, который производит "шахеды". Предприятие находится в городе Елабуга в Татарстане.

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