Словаччина звинуватила Росію у втручанні у вибори. Згадали слова Наришкіна про "проксі США"

Міністерство закордонних справ Словаччини звинуватило Росію у втручанні у парламентські вибори, що відбулися в країні. Про це йдеться у заяві відомства, яку цитує Barrons із посиланням на AFP.

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За словами дипломатів, спробою втручання у вибори є висловлювання голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що проукраїнська центристська партія Словаччини "є проксі США".

"Ми вважаємо таку дезінформацію, що навмисно розповсюджується, неприпустимим втручанням РФ у виборчий процес у Словаччині", — сказано в заяві.

МЗС країни викликало представника російського посольства і закликало Москву припинити пропаганду проти Словаччини.

Росіяни ж "класично" відкинули звинувачення у втручанні у виборчий процес.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не робити поспішних висновків про результати парламентських виборів у Словаччині, де перемогла популістська партія Smer-SD на чолі з експрем'єром країни Робертом Фіцо.

Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.

Нині Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів і зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.

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