Словакия обвинила РФ во вмешательстве в выборы. Упомянули слова Нарышкина о "прокси США"

Министерство иностранных дел Словакии обвинило Россию во вмешательстве в прошедшие в стране парламентские выборы. Об этом сказано в заявлении ведомства, которое цитирует Barrons со ссылкой на AFP.

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По словам дипломатов, попыткой вмешательства в выборы являются высказывания главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что проукраинская центристская партия Словакии "является прокси США".

"Мы считаем такую умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в избирательный процесс в Словакии", — сказано в заявлении.

МИД страны вызвал представителя российского посольства и призвал Москву прекратить пропаганду против Словакии.

Россияне же "классически" отвергли обвинения во вмешательстве в избирательный процесс.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии, где победила популистская партия Smer-SD во главе с экс-премьером страны Робертом Фицо.

Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.

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