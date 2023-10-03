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Словакия обвинила РФ во вмешательстве в выборы. Упомянули слова Нарышкина о "прокси США"

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 10:20
Словакия обвинила РФ во вмешательстве в выборы. Упомянули слова Нарышкина о
Сергей Нарышкин (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Словакии обвинило Россию во вмешательстве в прошедшие в стране парламентские выборы. Об этом сказано в заявлении ведомства, которое цитирует Barrons со ссылкой на AFP.

По словам дипломатов, попыткой вмешательства в выборы являются высказывания главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о том, что проукраинская центристская партия Словакии "является прокси США".

"Мы считаем такую умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в избирательный процесс в Словакии", — сказано в заявлении.

МИД страны вызвал представителя российского посольства и призвал Москву прекратить пропаганду против Словакии. 

Россияне же "классически" отвергли обвинения во вмешательстве в избирательный процесс. 

Читайте также: Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно 

Дмитрий Гриниченко
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