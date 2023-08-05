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Союзники про збитки ВДК "Оленегорський горняк": Пробито кілька водонепроникних відсіків

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 09:20
Союзники про збитки ВДК
Потопаючий ВДК "Оленьогірський гірник" (Скриншот відео)

У великому десантному кораблі "Оленегорський горняк" ВМФ Росії, який був атакований українськими морськими дронами, пробито кілька водонепроникних відсіків. Такого висновку дійшла розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"У ніч із 3 на 4 серпня 2023 року десантний корабель ВМФ Росії "Оленегорський горняк" майже напевно отримав серйозні пошкодження після удару в районі бази Чорноморського флоту "Новоросійськ", – йдеться у повідомленні.

Британські розвідники проаналізували зображення крену судна під кутом 30-40 градусів й припустили, що було пробито кілька водонепроникних відсіків або що зусилля екіпажу щодо усунення пошкоджень виявилися безрезультатними.

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Як зазначається, зазвичай приписане до Північного флоту РФ це судно поповнило ЧФ РФ після вторгнення Росії в Україну і часто переправляло військові та цивільні перевезення між Росією та окупованим Кримом, коли Кримський міст був зруйнований внаслідок атак.

"Оленегорський горняк" водотоннажністю 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим військово-морським судном Росії, серйозно пошкодженим або знищеним після загибелі крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", – заявили в британській розвідці.

Наголошується, що це суттєвий удар по ЧФ РФ, який раніше передислокував більшу частину своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу Севастополю.

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Наталія Медведєва
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