Союзники про збитки ВДК "Оленегорський горняк": Пробито кілька водонепроникних відсіків
У великому десантному кораблі "Оленегорський горняк" ВМФ Росії, який був атакований українськими морськими дронами, пробито кілька водонепроникних відсіків. Такого висновку дійшла розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
"У ніч із 3 на 4 серпня 2023 року десантний корабель ВМФ Росії "Оленегорський горняк" майже напевно отримав серйозні пошкодження після удару в районі бази Чорноморського флоту "Новоросійськ", – йдеться у повідомленні.
Британські розвідники проаналізували зображення крену судна під кутом 30-40 градусів й припустили, що було пробито кілька водонепроникних відсіків або що зусилля екіпажу щодо усунення пошкоджень виявилися безрезультатними.
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Як зазначається, зазвичай приписане до Північного флоту РФ це судно поповнило ЧФ РФ після вторгнення Росії в Україну і часто переправляло військові та цивільні перевезення між Росією та окупованим Кримом, коли Кримський міст був зруйнований внаслідок атак.
"Оленегорський горняк" водотоннажністю 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим військово-морським судном Росії, серйозно пошкодженим або знищеним після загибелі крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", – заявили в британській розвідці.
Наголошується, що це суттєвий удар по ЧФ РФ, який раніше передислокував більшу частину своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу Севастополю.
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- Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.
- З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорський горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.
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