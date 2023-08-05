Союзники об ущербе БДК "Оленегорский горняк": Пробиты несколько водонепроницаемых отсеков

В большом десантном корабле "Оленегорский горняк" ВМФ России, который был атакован украинскими морскими дронами, пробиты несколько водонепроницаемых отсеков. К такому выводу пришла разведка Министерства обороны Великобритании.

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"В ночь с 3 на 4 августа 2023 года десантный корабль ВМФ России "Оленегорский горняк" почти наверняка получил серьезные повреждения после удара в районе базы Черноморского флота "Новороссийск", – говорится в сообщении.

Британские разведчики проанализировали изображения крена судна под углом 30-40 градусов и предположили, что были пробиты несколько водонепроницаемых отсеков или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались безрезультатными.

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Как отмечается, обычно приписанное к Северному флоту РФ, это судно пополнило ЧФ РФ после вторжения России в Украину и часто переправляло военные и гражданские перевозки между Россией и оккупированным Крымом, когда Крымский мост был разрушен в результате атак.

"Оленегорский горняк" водоизмещением 3600 тонн и длиной 113 метров представляет собой крупнейшее военно-морское судно России, серьезно поврежденное или уничтоженное после гибели крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года", – заявили в британской разведке.

Подчеркивается, что это существенный удар по ЧФ РФ, который ранее передислоцировал большую часть своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы Севастополю.

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Утром 4 августа 2023 года прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ.

Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.

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