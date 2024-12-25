Спецпредставник Трампа по Україні про обстріл Росії: "Різдво має бути часом миру"

За словами Келлога, США налаштовані досягнути миру в Україні

Кіт Келлог (Фото: x.com / generalkellogg)

Призначений новообраним президентом США Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог відреагував на атаку по Україні в Різдво. Він зазначив, що це неправильно.

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"Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали саме на Різдво. Наносити масштабні ракетні та безпілотні удари в день Різдва Господнього неправильно", – написав Келлог у соцмережі.

Він зазначив, що світ уважно спостерігає за діями обох сторін. За словами Келлога, США зараз "як ніколи" налаштовані на те, щоб встановити мир в Україні.

У ніч проти 25 грудня окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Крім того, було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Росіяни знову масовано атакували українську енергетику.

Через російську ракетну атаку на Україну Польща підіймала свою авіацію.

Зеленський заявив, що окупанти застосували 70 ракет та понад 100 безпілотників.