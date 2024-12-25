Спецпредставитель Трампа по Украине про обстрел РФ: "Рождество должно быть временем мира"

Китт Келлог (Фото: x.com/generalkellogg)

Назначенный новоизбранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог отреагировал на атаку по Украине в Рождество. Он отметил, что это неправильно.

"Рождество должно быть временем мира, но на Украину жестоко напали именно на Рождество. Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в день Рождества неправильно", – написал Келлог в соцсети.

Он отметил, что мир пристально наблюдает за действиями обеих сторон. По словам Келлога, США сейчас "как никогда" настроены на то, чтобы установить мир в Украине.

В ночь на 25 декабря кафиры подняли в небо стратегическую авиацию. Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Россияне снова массированно атаковали украинскую энергетику .

Из-за российской ракетной атаки на Украину Польша подняла свою авиацию.

Зеленский заявил, что кафиры применили 70 ракет и более 100 беспилотников.