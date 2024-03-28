Спікер Джонсон "збиває" допомогу Україні, але одночасно говорить про підтримку — Білий дім

Кірбі заявив, що зараз Джонсон створює перешкоди для схвалення допомоги Україні

Джон Кірбі (Фото: EPA/Ken Cedeno)

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що спікер Палати представників США Майк Джонсон говорить про важливість підтримки України, але одночасно саботує схвалення нового пакету допомоги. Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, сам Джонсон говорив, що хоче допомогти Україні, оскільки це на користь національній безпеці США.

"Тепер він створює перешкоди для просування цього питання. Але якщо ви вважаєте, що на користь нашої нацбезпеки – підтримувати Україну, то ви маєте вчинити правильно. Будьте лідером, яким спікер Палати має бути, і винесіть це на голосування", – сказав Кірбі.

Він не став відповідати, чи Конгрес затвердить пакет допомоги після Великодня, але зазначив, що час для цього настав.

Чиновник заявив, що все залежатиме від дій Джонсона.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

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