Спикер Джонсон "сбивает" помощь Украине, но одновременно говорит о поддержке — Белый дом

Кирби заявил, что сейчас Джонсон создает препятствия для одобрения помощи Украине

Джон Кирби (Фото: EPA/Ken Cedeno)

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон говорит о важности поддержки Украины, но одновременно саботирует одобрение нового пакета помощи. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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По его словам, сам Джонсон говорил, что хочет помочь Украине, так как это в интересах национальной безопасности США.

"Теперь он создает препятствия для продвижения этого вопроса. Но если вы считаете, что в интересах нашей нацбезопасности – поддерживать Украину, то вы должны поступить правильно. Будьте лидером, которым спикер Палаты должен быть, и вынесите это на голосование", — сказал Кирби.

Он не стал отвечать, примет ли Конгресс пакет помощи после Пасхи, но отметил, что время для этого настало.

Чиновник заявил, что все будет зависеть от действий Джонсона.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживатьинициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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