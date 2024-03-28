Спикер Джонсон "сбивает" помощь Украине, но одновременно говорит о поддержке — Белый дом
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон говорит о важности поддержки Украины, но одновременно саботирует одобрение нового пакета помощи. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.
По его словам, сам Джонсон говорил, что хочет помочь Украине, так как это в интересах национальной безопасности США.
"Теперь он создает препятствия для продвижения этого вопроса. Но если вы считаете, что в интересах нашей нацбезопасности – поддерживать Украину, то вы должны поступить правильно. Будьте лидером, которым спикер Палаты должен быть, и вынесите это на голосование", — сказал Кирби.
Он не стал отвечать, примет ли Конгресс пакет помощи после Пасхи, но отметил, что время для этого настало.
Чиновник заявил, что все будет зависеть от действий Джонсона.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
- 21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживатьинициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.
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