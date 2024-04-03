Спікер Ради сподівається, що законопроєкт про мобілізацію буде винесено на найближче засідання

Нардепи проголосували за законопроєкт у першому читанні ще на початку лютого, а далі розглядали тисячі правок

Руслан Стефанчук (Фото: прессслужба Верховної Ради)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що законопроєкт №10449, який 7 лютого був ухвалений за основу і наразі готується до другого читання, буде винесено на голосування вже на найближчому засіданні. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Стефанчук зазначив, що законопроєкт вже пройшов обговорення в профільному комітеті Ради й наразі до другого читання готується порівняльна таблиця.

"Я дуже сподіваюся, що на найближче засідання Верховної Ради цей законопроєкт буде внесено до зали. Чому це важливо – я думаю, пояснювати не потрібно", – сказав спікер українського парламенту.

Він зазначив, що після "дуже складних дискусій" комітет "у дуже демократичний спосіб" завершив розгляд законопроєкту.

Станом на 29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію.

2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд, а також закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

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