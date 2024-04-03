Спикер Рады надеется, что законопроект о мобилизации будет вынесен на ближайшее заседание
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что законопроект №10449, который 7 февраля был принят за основу и сейчас готовится ко второму чтению, будет вынесен на голосование уже на ближайшем заседании. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Стефанчук отметил, что законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете Рады и сейчас готовится сравнительная таблица ко второму чтению.
"Я очень надеюсь, что на ближайшее заседание Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал. Почему это важно – я думаю, объяснять не нужно", – сказал спикер украинского парламента.
Он отметил, что после "весьма сложных дискуссий" комитет "очень демократичным способом" завершил рассмотрение законопроекта.
- По состоянию на 29 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.
- 2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование, а также закон о создании электронного реестра военнообязанных.
Читайте также: В Раде продолжают разрабатывать изменения к бронированию: концепцию представили бизнесу