Спикер Рады надеется, что законопроект о мобилизации будет вынесен на ближайшее заседание
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что законопроект №10449, который 7 февраля был принят за основу и сейчас готовится ко второму чтению, будет вынесен на голосование уже на ближайшем заседании. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Стефанчук отметил, что законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете Рады и сейчас готовится сравнительная таблица ко второму чтению.

"Я очень надеюсь, что на ближайшее заседание Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал. Почему это важно – я думаю, объяснять не нужно", – сказал спикер украинского парламента.

Он отметил, что после "весьма сложных дискуссий" комитет "очень демократичным способом" завершил рассмотрение законопроекта.

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