Спільне виробництво зброї України та США: буде спецконференція, які потреби
Україна "активно рухається" зі США щодо спільного виробництва зброї, у грудні відбудеться спеціальна конференція з промисловцями та державними діячами, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"До речі, активно рухаємося зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї. Під час мого візиту у Вашингтон ми домовилися з президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів. Спільне виробництво завжди посилює", – заявив він.
Президент повідомив, що під час перемовин за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака та української урядової команди сторони обговорили конкретику, у грудні 2023 року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів: "Усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони".
"Доволі потужну подію готуємо – у розвиток Форуму оборонних індустрій, який відбувся у вересні. Тепер – форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці. Я дякую Сполученим Штатам – і президенту Байдену, і його команді, Конгресу – обом партіям, які підтримують нас", – розповів він.
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Також президент особливо відзначив американські оборонні компанії та партнерів України у Європі: "Усіх, хто реально наповнює змістом захист свободи".
Глава ОП повідомив, що 6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, на якій зберуться представники промисловості двох країн, урядів для вивчення можливостей спільного виробництва зброї.
Ця конференція стане продовженням Міжнародного форуму оборонної промисловості, який відбувся в Україні 29 вересня, зауважив Єрмак.
"Наші потреби – спільне виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони, дронів, радіоелектронної боротьби. Співпраця нашого ВПК із західними оборонними компаніями зараз є ключовою", – сказав посадовець.
- Президент заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських систем. За його словами, Україна розпочала виробництво гармат та снарядів зразка НАТО – калібру 155 мм.
- Зеленський анонсував створення спеціального оборонного фонду, який має забезпечити розвиток воєнних виробництв та програм. Фонд буде наповнюватися коштом дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.
- Міноборони повідомило, що Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво сучасних БМП CV-90, заявлена мета співпраці – 1000 шведських БМП для ЗСУ.
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