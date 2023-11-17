Спільне виробництво зброї України та США: буде спецконференція, які потреби

Україна "активно рухається" зі США щодо спільного виробництва зброї, у грудні відбудеться спеціальна конференція з промисловцями та державними діячами, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"До речі, активно рухаємося зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї. Під час мого візиту у Вашингтон ми домовилися з президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів. Спільне виробництво завжди посилює", – заявив він.

Президент повідомив, що під час перемовин за участю глави Офісу президента Андрія Єрмака та української урядової команди сторони обговорили конкретику, у грудні 2023 року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів: "Усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони".

"Доволі потужну подію готуємо – у розвиток Форуму оборонних індустрій, який відбувся у вересні. Тепер – форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці. Я дякую Сполученим Штатам – і президенту Байдену, і його команді, Конгресу – обом партіям, які підтримують нас", – розповів він.

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Також президент особливо відзначив американські оборонні компанії та партнерів України у Європі: "Усіх, хто реально наповнює змістом захист свободи".

Глава ОП повідомив, що 6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, на якій зберуться представники промисловості двох країн, урядів для вивчення можливостей спільного виробництва зброї.

Ця конференція стане продовженням Міжнародного форуму оборонної промисловості, який відбувся в Україні 29 вересня, зауважив Єрмак.

"Наші потреби – спільне виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони, дронів, радіоелектронної боротьби. Співпраця нашого ВПК із західними оборонними компаніями зараз є ключовою", – сказав посадовець.

Президент заявив, що Україна розпочала власне виробництво артилерійських систем. За його словами, Україна розпочала виробництво гармат та снарядів зразка НАТО – калібру 155 мм.

Зеленський анонсував створення спеціального оборонного фонду, який має забезпечити розвиток воєнних виробництв та програм. Фонд буде наповнюватися коштом дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.

Міноборони повідомило, що Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво сучасних БМП CV-90, заявлена мета співпраці – 1000 шведських БМП для ЗСУ.

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