Совместное производство оружия Украины и США: будет спецконференция, каковы потребности

Украина "активно двигается" с США по совместному производству оружия, в декабре состоится специальная конференция с промышленниками и государственными деятелями, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Кстати, активно двигаемся с Соединенными Штатами к совместному производству оружия. Во время моего визита в Вашингтон мы договорились с президентом Байденом о вполне конкретных вещах, которые можем сделать вместе. И это точно усилит и американцев, и украинцев, и наших партнеров. Совместное производство всегда укрепляет", – заявил он.

Президент сообщил, что во время переговоров с участием главы Офиса президента Андрея Ермака и украинской правительственной команды стороны обсудили конкретику, в декабре 2023 года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, правительственных чиновников и других государственных деятелей: "Всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны".

"Довольно мощное событие готовим – в развитие Форума оборонных индустрий, который состоялся в сентябре. Теперь – форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке. Я благодарю Соединенные Штаты – и президента Байдена, и его команду, Конгресс – обе партии, которые поддерживают нас", – рассказал он.

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Также президент особо отметил американские оборонные компании и партнеров Украины в Европе: "Всех, кто реально наполняет содержанием защиту свободы".

Глава ОП сообщил, что 6-7 декабря состоится двухдневная конференция украинской и американской оборонно-промышленной базы, на которой соберутся представители промышленности двух стран, правительств для изучения возможностей совместного производства оружия.

Конференция станет продолжением Международного форума оборонной промышленности, который состоялся в Украине 29 сентября, отметил Ермак.

"Наши потребности – совместное производство боеприпасов, систем противовоздушной обороны, дронов, радиоэлектронной борьбы. Сотрудничество нашего ВПК с западными оборонными компаниями сейчас является ключевым", – сказал чиновник.

Президент заявил, что Украина начала собственное производство артиллерийских систем. По его словам, Украина приступила к производству пушек и снарядов образца НАТО – калибра 155 мм.

Зеленский анонсировал создание специального оборонного фонда, обеспечивающего развитие военных производств и программ. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов.

Минобороны сообщило, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве современных БМП CV-90, заявлена цель сотрудничества – 1000 шведских БМП для ВСУ.

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