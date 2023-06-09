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Супутники-шпигуни США зафіксували вибух безпосередньо перед руйнацією ГЕС – NYT

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 17:49
Супутники-шпигуни США зафіксували вибух безпосередньо перед руйнацією ГЕС – NYT - Фото
Затоплений Херсон (Фото - EPA)

Розвідувальні супутники США зафіксували вибух на Каховській гідроелектростанції незадовго до її обвалення. Про це пише NYT з посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена.

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Чиновник сказав, що супутники зафіксували вибух, але американські аналітики "досі не знають", через кого і як саме сталася руйнація греблі.

За його словами, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили теплову сигнатуру, що відповідає сильному вибуху незадовго до обвалення дамби, внаслідок чого вниз за течією ринули величезні паводкові води.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена на умовах анонімності сказав журналістам, що аналітики розвідки США підозрюють, що за руйнуванням греблі стоїть Росія, але американські спецслужби "досі не мають вагомих доказів того, хто несе відповідальність".

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
  • Через повінь після підриву дамби Каховської ГЕС загинули щонайменше п'ять осіб, ще 13 вважаються зниклими безвісти.

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Оксана Житнюк
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