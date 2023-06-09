Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв непосредственно перед обрушением ГЭС – NYT

Разведывательные спутники США зафиксировали взрыв на Каховской гидроэлектростанции незадолго до ее обрушения. Об этом пишет NYT со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

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Чиновник сказал, что спутники зафиксировали взрыв, но американские аналитики "до сих пор не знают", из-за кого и как именно произошло разрушение дамбы.

По его словам, спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву незадолго до обрушения дамбы, в результате чего вниз по течению хлынули огромные паводковые воды.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена на условиях анонимности сказал журналистам, что аналитики разведки США подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, но у американских спецслужб "до сих пор нет веских доказательств того, кто несет ответственность".

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по вопросам ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

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