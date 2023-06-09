UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв непосредственно перед обрушением ГЭС – NYT

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 17:49
Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв непосредственно перед обрушением ГЭС – NYT - Фото
Затопленный Херсон (Фото - EPA)

Разведывательные спутники США зафиксировали взрыв на Каховской гидроэлектростанции незадолго до ее обрушения. Об этом пишет NYT со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Чиновник сказал, что спутники зафиксировали взрыв, но американские аналитики "до сих пор не знают", из-за кого и как именно произошло разрушение дамбы.

По его словам, спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву незадолго до обрушения дамбы, в результате чего вниз по течению хлынули огромные паводковые воды.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена на условиях анонимности сказал журналистам, что аналитики разведки США подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, но у американских спецслужб "до сих пор нет веских доказательств того, кто несет ответственность".

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • 8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по вопросам ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
  • Из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. 

Смотрите также: "Явка с повинной". В ГУР объяснили, почему не должно быть сомнений, что ГЭС подорвала РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутниквзрывкатастрофаподрывГЭСкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 