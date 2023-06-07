"Явка с повинной". В ГУР объяснили, почему не должно быть сомнений, что ГЭС подорвала РФ

Подрыв Каховской гидроэлектростанции был спланирован военно-политическим руководством РФ, а то, что за неделю до теракта Россия разрешила не расследовать аварии на опасных объектах, фактически является "явкой с повинной". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Рашисты сейчас разворачивают на международном уровне масштабную информационно-психологическую операцию, целью которой является снять ответственность с себя. Или, если это не получится, по крайней мере, уравнять жертву и агрессора, и организовать какую-то дискуссию. То есть "давайте поговорим", "давайте сделаем вид, что не все так однозначно". Но нет. Все однозначно", – подчеркнул Юсов.

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Он отметил, что за подрыв ГЭС несет ответственность государство-агрессор и персональную ответственность – российский диктатор Владимир Путин, его приспешники и другие лица, причастные к рашистскому режиму.

По словам представителя ГУР, есть доказательная база, что за целенаправленным подрывом ГЭС стоит военно-политическое руководство РФ, и эта база продолжает собираться.

Он напомнил, что Украина еще в прошлом году информировала мир о том, что россияне заминировали дамбу. По его словам, оккупанты все это время готовили данное преступление и искали для этого "уместный и критический случай". В настоящее время РФ совершила это преступление, пытаясь сковать действия Сил обороны.

"То, что неделей ранее в российскую нормативно-правовую базу были внесены изменения о том, что можно не расследовать последствия техногенной катастрофы в военное время, – кажется, это явка с повинной", – считает Юсов.

Он отметил, что в первые часы после теракта заявления оккупантов и пропагандистов РФ противоречили друг другу. В частности, они пытались обвинить Украину в попытке сорвать их "наступление" на южном направлении, которое на самом деле не планировалось – там не были сосредоточены ударные группировки РФ, оккупанты там стояли в обороне, поэтому у Украины не было никаких мотивов.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области.

Президент Зеленский заявил, что Россия полностью провалила эвакуацию с левого берега Днепра. Украина ищет пути, как эвакуировать людей из временно оккупированных населенных пунктов.

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