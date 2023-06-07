UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Явка с повинной". В ГУР объяснили, почему не должно быть сомнений, что ГЭС подорвала РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 20:12
Андрей Юсов (Скриншот)

Подрыв Каховской гидроэлектростанции был спланирован военно-политическим руководством РФ, а то, что за неделю до теракта Россия разрешила не расследовать аварии на опасных объектах, фактически является "явкой с повинной". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Рашисты сейчас разворачивают на международном уровне масштабную информационно-психологическую операцию, целью которой является снять ответственность с себя. Или, если это не получится, по крайней мере, уравнять жертву и агрессора, и организовать какую-то дискуссию. То есть "давайте поговорим", "давайте сделаем вид, что не все так однозначно". Но нет. Все однозначно", – подчеркнул Юсов.

Читайте также: На Западе пишут – по Каховской ГЭС "не все так однозначно". Минобороны: Проплачено Россией

Он отметил, что за подрыв ГЭС несет ответственность государство-агрессор и персональную ответственность – российский диктатор Владимир Путин, его приспешники и другие лица, причастные к рашистскому режиму.

По словам представителя ГУР, есть доказательная база, что за целенаправленным подрывом ГЭС стоит военно-политическое руководство РФ, и эта база продолжает собираться.

Он напомнил, что Украина еще в прошлом году информировала мир о том, что россияне заминировали дамбу. По его словам, оккупанты все это время готовили данное преступление и искали для этого "уместный и критический случай". В настоящее время РФ совершила это преступление, пытаясь сковать действия Сил обороны.

"То, что неделей ранее в российскую нормативно-правовую базу были внесены изменения о том, что можно не расследовать последствия техногенной катастрофы в военное время, – кажется, это явка с повинной", – считает Юсов.

Он отметил, что в первые часы после теракта заявления оккупантов и пропагандистов РФ противоречили друг другу. В частности, они пытались обвинить Украину в попытке сорвать их "наступление" на южном направлении, которое на самом деле не планировалось – там не были сосредоточены ударные группировки РФ, оккупанты там стояли в обороне, поэтому у Украины не было никаких мотивов.

Читайте также: Подтопление может повлиять на эпидемическую ситуацию в Украине. Прогнозы и актуальное состояние

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведкагурГЭСкаховская гэсандрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 