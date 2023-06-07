"Явка з повинною". У ГУР пояснили, чому не повинно бути сумнівів, що ГЕС підірвала Росія

Підрив Каховської гідроелектростанції був спланований військово-політичним керівництвом РФ, а те, що за тиждень до теракту Росія дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, – фактично є "явкою з повинною". Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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"Рашисти зараз розгортають на міжнародному рівні масштабну інформаційно-психологічну операцію, метою якої є зняти відповідальність із себе. Або, якщо цього не вийде, принаймні врівняти жертву й агресора, і організувати якусь певну дискусію. Тобто "давайте поговоримо", "давайте зробимо вигляд, що не все так однозначно". Але ні. Все однозначно", – наголосив Юсов.

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Він зазначив, що за підрив ГЕС несе відповідальність держава-агресор і персональну відповідальність – російський диктатор Володимир Путін, його поплічники й інші особи, причетні до рашистського режиму.

За словами представника ГУР, наразі є доказова база, що за цілеспрямованим підривом ГЕС стоїть військово-політичне керівництво РФ, і ця база продовжує збиратись.

Він нагадав, що Україна ще минулого року інформувала світ, що росіяни замінували дамбу. За його словами, окупанти весь цей час готували даний злочин і шукали для цього "слушну і критичну нагоду". Наразі РФ здійснила цей злочин, намагаючись скувати дії Сил оборони.

"Те, що за тиждень до цього в російську нормативно-правову базу були внесені зміни про те, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, – здається, це явка з повинною", – вважає Юсов.

Він зазначив, що в перші години після теракту заяви окупантів та пропагандистів РФ суперечили одне одному. Зокрема, вони намагались звинуватити Україну в спробі зірвати їхній "наступ" на південному напрямку, який насправді не планувався – там не було зосереджено ударних угруповань РФ, окупанти там стояли в обороні, тож Україна не мала жодних мотивів.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області.

Президент Зеленський заявив, що Росія повністю провалила евакуацію з лівого берега Дніпра. Україна шукає шляхи, як евакуювати людей із тимчасово окупованих населених пунктів.

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