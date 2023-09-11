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Вашингтон не вважає, що індійська декларація послаблює позицію G20 щодо України – глава Мінфіну США

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 13:51
Вашингтон не вважає, що індійська декларація послаблює позицію G20 щодо України – глава Мінфіну США - Фото
Джанет Єллен (Фото - EPA)

Міністр фінансів США Джанет Єллен відкинула звинувачення, що Велика двадцятка "пом'якшила" позицію щодо війни Росії проти України. За її словами, у спільній заяві клубу країн використовувалися нібито "дуже сильні" формулювання на цю тему, пише Financial Times.

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Єллен супроводжувала президента США Джо Байдена на саміті G20 у Нью-Делі. Раніше він уже пояснив, чому не назвали РФ агресором у цьому комюніке.

"США не вважають, що ці формулювання якимось чином послаблюють позицію Великої двадцятки щодо України", – заявила вона.

У комюніке члени G20 засудили територіальні надбання силою та напади на цивільне населення та інфраструктуру, одночасно закликавши до дотримання міжнародного права. Україна та Росія при цьому не згадувалися.

Єллен вказала, що, "очевидно", було складно знайти формулювання, яке б задовольнило США та інші країни: "Але ми відчували, що нам потрібні сильні формулювання, сильна мова, і це було по суті дуже сильно", – додала міністр фінансів США.

  • 9 вересня 2023 року клуб G20 ухвалив спільну декларацію на саміті в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
  • Україна заявила, що з таким комюніке клубу "нічим пишатися": МЗС показало свою версію декларації, яка відображала б реалії.
  • У декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію РФ проти України. Цього разу нічого такого в документі немає.

Читайте також: Financial Times: Компромісна по Україні заява G20 змусить деякі країни тиснути на Росію

Євген Пилипенко
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