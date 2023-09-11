США не считают, что индийская декларация ослабляет позицию G20 по Украине – Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен отвергла обвинения, что Большая двадцатка "смягчила" позицию по войне России против Украины. По ее словам, в совместном заявлении клуба стран использовались якобы "очень сильные" формулировки на эту тему, пишет Financial Times.

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Йеллен сопровождала президента США Джо Байдена на саммите G20 в Нью-Дели. Ранее он уже объяснил, почему не назвали РФ агрессором в этом коммюнике.

"США не считают, что эти формулировки каким-либо образом ослабляют позицию Большой двадцатки по Украине", — заявила она.

В коммюнике члены G20 осудили территориальные приобретения силой и нападения на гражданское население и инфраструктуру, одновременно призвав к соблюдению международного права. Украина и Россия при этом не упоминались.

Йеллен указала, что, "очевидно", было сложно найти формулировку, которая удовлетворила бы США и другие страны: "Но мы чувствовали, что нам нужны сильные формулировки, сильный язык, и это было по существу очень сильно", — добавила министр финансов США.

9 сентября 2023 года клуб G20 принял совместную декларацию на саммите в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

Украина заявила, что с таким коммюнике клубу "нечем гордиться": МИД показал свою версию декларации, которая отражала бы реалии.

В декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии РФ против Украины. На этот раз ничего такого в документе нет.

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