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США про вибух Кримського мосту: Україна сама вирішує, як їй вести цю війну

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 22:40
США про вибух Кримського мосту: Україна сама вирішує, як їй вести цю війну - Фото
Ентоні Блінкен (скриншот відео)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США стежить за ситуацією навколо часткової руйнації Кримського мосту, і підкреслив, що Україна сама вирішує, як їй захищати свої території та людей. Про це Блінкен сказав під час виступу у Держдепі США.

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"Стосовно Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації. Я поки не можу сказати нічого конкретного про це, тільки спільну позицію. Україна сама вирішує, як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ та свою свободу", – заявив держсекретар США.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст, – спецоперація СБУ та ВМС.
Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував по залізничній частині мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.

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Наталія Медведєва
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ентоні блінкенкримський міст
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