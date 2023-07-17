США про вибух Кримського мосту: Україна сама вирішує, як їй вести цю війну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США стежить за ситуацією навколо часткової руйнації Кримського мосту, і підкреслив, що Україна сама вирішує, як їй захищати свої території та людей. Про це Блінкен сказав під час виступу у Держдепі США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Стосовно Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації. Я поки не можу сказати нічого конкретного про це, тільки спільну позицію. Україна сама вирішує, як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ та свою свободу", – заявив держсекретар США.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ

Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався . 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст, – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував по залізничній частині мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їхнє виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту

Читайте також: "Це результат вдалої розвідки". Як готували новий удар по мосту у Криму

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.