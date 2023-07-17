США о взрыве Крымского моста: Украина сама решает, как ей вести эту войну

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США следит за ситуацией вокруг частичного разрушения Крымского моста, и подчеркнул, что Украина сама решает, как ей защищать свои территории и людей. Об этом Блинкен сказал во время выступления в Госдепе США.

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"Что касается Керченского моста. Мы следим за развитием этой ситуации. Я пока не могу сказать ничего конкретного об этом, только общую позицию. Украина сама решает, как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу", – заявил госсекретарь США.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ

Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост, – спецоперация СБУ и ВМС Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.

Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.

Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.

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