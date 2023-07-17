UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США о взрыве Крымского моста: Украина сама решает, как ей вести эту войну

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 22:40
США о взрыве Крымского моста: Украина сама решает, как ей вести эту войну - Фото
Энтони Блинкен (скриншот видео)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США следит за ситуацией вокруг частичного разрушения Крымского моста, и подчеркнул, что Украина сама решает, как ей защищать свои территории и людей. Об этом Блинкен сказал во время выступления в Госдепе США.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Что касается Керченского моста. Мы следим за развитием этой ситуации. Я пока не могу сказать ничего конкретного об этом, только общую позицию. Украина сама решает, как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу", – заявил госсекретарь США.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост, – спецоперация СБУ и ВМС.
Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
крымский мостЭнтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 