США відповіли, чому Росії не буде у Саудівській Аравії на переговорах про закінчення війни

У Державному департаменті США пояснили, чому Росія не запрошена в Саудівську Аравію на переговори щодо закінчення війни в Україні — окупанти поки що не готові до дипломатії. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли вона буде до цього готова.

"На жаль, ми бачимо, що від початку цієї війни — навіть ще до початку цієї війни — Росія ніколи не хотіла займатися реальною дипломатією", — сказав Міллер.

Він зазначив, що у Саудівській Аравії країни світу почують безпосередньо про наслідки війни РФ проти України.

"Так що якщо в якийсь момент Росія захоче зайнятися значущою дипломатією — я не говоритиму від імені президента України, але він ясно дав зрозуміти в минулому, що готовий взаємодіяти з ними з таких питань", — наголосив дипломат.

5-6 серпня в Саудівській Аравії мають відбутися переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

Зеленський кілька тижнів тому сказав, що Росія може піти на серйозні переговори, коли Збройні Сили України будуть на порозі Криму.

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