США ответили, почему России не будет в Саудовской Аравии на переговорах об окончании войны

В Государственном департаменте США объяснили, почему Россия не приглашена в Саудовскую Аравию на переговоры об окончании войны в Украине — оккупанты пока не готовы к дипломатии. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда она будет к этому готова.

"К сожалению, мы видим, что с самого начала этой войны — даже еще до начала этой войны — Россия никогда не желала заниматься реальной дипломатией", — сказал Миллер.

Он отметил, что в Саудовской Аравии страны мира услышат непосредственно о последствиях войны РФ против Украины.

"Так что, если в какой-то момент Россия захочет заняться значимой дипломатией — я не буду говорить от имени президента Украины, но он ясно дал понять в прошлом, что готов взаимодействовать с ними по таким вопросам", — подчеркнул дипломат.

5-6 августа в Саудовской Аравии должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России.

Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

Зеленский несколько недель назад сказал, что Россия может пойти на серьезные переговоры, когда Вооруженные Силы Украины будут на пороге Крыма.

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