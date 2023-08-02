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США ответили, почему России не будет в Саудовской Аравии на переговорах об окончании войны

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 06:43
США ответили, почему России не будет в Саудовской Аравии на переговорах об окончании войны - Фото
Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США объяснили, почему Россия не приглашена в Саудовскую Аравию на переговоры об окончании войны в Украине  — оккупанты пока не готовы к дипломатии. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда она будет к этому готова. 

"К сожалению, мы видим, что с самого начала этой войны — даже еще до начала этой войны — Россия никогда не желала заниматься реальной дипломатией", — сказал Миллер.

Он отметил, что в Саудовской Аравии страны мира услышат непосредственно о последствиях войны РФ против Украины. 

"Так что, если в какой-то момент Россия захочет заняться значимой дипломатией — я не буду говорить от имени президента Украины, но он ясно дал понять в прошлом, что готов взаимодействовать с ними по таким вопросам", — подчеркнул дипломат.

  • 5-6 августа в Саудовской Аравии должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России.
  • Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

Читайте также: Президент Мексики хочет участия России в переговорах в Саудовской Аравии. Ермак возразил

Дмитрий Гриниченко
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войнапереговорыгосдепсаудовская аравияМэтью Миллер
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