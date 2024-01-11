У Блінкена заявили, що "розчаровані" політикою Орбана щодо України

У Держдепартаменті США розчаровані тим, що Орбан вирішив залишитись у ЄС єдиним, хто ставить під сумнів підтримку українців

Віктор Орбан (Фото - EPA)

Сполучені Штати "розчаровані" політикою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України та розраховують, що Будапешт таки "не виявиться останньою країною", яка ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О'Брайєн, повідомляє Reuters.

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"Я вважаю, що ми (Держдепартамент США. – Ред.) розчаровані тим, що... прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися в Європейському Союзі єдиним, хто ставить під сумнів підтримку українців", – сказав О'Брайєн.

Він також нагадав, що Угорщина відкладає ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, хоча уряд Орбана обіцяв, що "не буде останнім, хто ратифікує цю заявку".

"Побачимо, чи виконають вони цю обіцянку в міру того, як ми просуватимемося до вступу Швеції до альянсу, який, я сподіваюся, відбудеться найближчим часом", – зазначив О'Брайєн.

Він також наголосив, що США "хотіли б бачити в Угорщині конструктивного партнера".

23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО і вніс його на розгляд парламенту Туреччини.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України у ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Наступний саміт ЄС, на якому маємо ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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