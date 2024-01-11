У Блинкена заявили, что "разочарованы" политикой Орбана в отношении Украины

В Госдепартаменте США разочарованы тем, что Орбан решил остаться в ЕС единственным, кто ставит под сомнение поддержку украинцев

Виктор Орбан (Фото - EPA)

Соединенные Штаты "разочарованы" политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины и рассчитывают, что Будапешт все-таки "не окажется последней страной", которая ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, сообщает Reuters.

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"Я полагаю, мы (Госдепартамент США. – Ред.) разочарованы тем, что... премьер-министр Орбан решил остаться в Европейском Союзе единственным, кто ставит под сомнение поддержку украинцев", – сказал О'Брайен.

Он также напомнил, что Венгрия откладывает ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, хотя правительство Орбана обещало, что "не будет последним, кто ратифицирует эту заявку".

"Посмотрим, выполнят ли они это обещание по мере того, как мы будем продвигаться к вступлению Швеции в альянс, которое, я надеюсь, состоится в ближайшее время", – отметил О'Брайен.

Он также подчеркнул, что США "хотели бы видеть в Венгрии конструктивного партнера".

23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.

14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.

Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

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