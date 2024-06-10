США та Польща створили ініціативу з протидії російській дезінформації в Україні

Ініціатива об'єднає союзників для сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення РФ, зазначили в Держдепі

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10 червня США та Польща запустили спільну ініціативу, покликану допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам. Про це повідомив Державний департамент Сполучених Штатів.

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За інформацією відомства, ініціатива отримала назву Українська комунікаційна група (UCG), вона базуватиметься у Варшаві.

"UCG об'єднає уряди країн-партнерів-однодумців для координації меседжів, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття інформаційних маніпуляцій Кремля", – йдеться у повідомленні Держдепу.

У відомстві зазначили, що Кремль використовує брехню та маніпуляції, щоб створити фальшиві приводи для свого невиправданого вторгнення, приховувати свої військові цілі та намагатися зруйнувати всесвітню солідарність з українським народом. Ініціатива покликана протистояти цим оманливим наративам.

У листопаді 2023 року представник ГУР Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3".

29 лютого 2024 року ГУР заявило, що має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

22 квітня очільник ГУР Буданов заявив, що Кремль продовжує просувати інформаційну спецоперацію "Майдан-3". Однак деталі він не розкрив, посилаючись на державну таємницю.

7 червня ГУР повідомило, що спецслужби РФ готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України. На її реалізацію окупанти виділили $15 млн.

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