США и Польша создали инициативу по противодействию российской дезинформации в Украине

Инициатива объединит союзников для содействия точному информированию о полномасштабном вторжении РФ, отметили в Госдепе

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10 июня США и Польша запустили общую инициативу, призванную помочь Украине противостоять российским информационным атакам. Об этом сообщил Государственный департамент Соединенных Штатов.

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По информации ведомства, инициатива получила название Украинская коммуникационная группа (UCG), она будет базироваться в Варшаве.

"UCG объединит правительства стран-партнеров-единомышленников для координации месседжей, содействия точному информированию о полномасштабном вторжении России, усиления голоса Украины и разоблачения информационных манипуляций Кремля", — говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве отметили, что Кремль использует ложь и манипуляции, чтобы создать фальшивые поводы для своего неоправданного вторжения, скрывать свои военные цели и пытаться разрушить всемирную солидарность с украинским народом. Инициатива призвана противостоять этим обманчивым нарративам.

В ноябре 2023 года представитель ГУР Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3".

29 февраля 2024 года ГУР заявило, что имеет списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине.

22 апреля глава ГУР Буданов заявил, что Кремль продолжает продвигать информационную спецоперацию "Майдан-3". Однако детали он не раскрыл, ссылаясь на государственную тайну.

7 июня ГУР сообщило, что спецслужбы РФ готовят очередную информационно-психологическую операцию, направленную на дискредитацию военного руководства Украины. На ее реализацию оккупанты выделили $15 млн.

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